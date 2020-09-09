65岁男子溺毙武吉班让“盘沙池”

（早报讯）65岁男子今晨不知何故掉入水中，溺毙于武吉班让“盘沙池”（Pang Sua Pond）！

民防出动灾难拯救队（DARTS）蛙人进行搜救，搜救数小时，最终于离岸30米处找到男子的尸体。

一名不愿具名的公众告诉《联合晚报》，今早（9月9日）4时多的时候，有三名送餐员坐在距离民众俱乐部不远的盘沙池旁，他们当时正在吃饭聊天，突然听见重物落入水中的声响，于是急忙前去查看。

这名公众说：“他们看见一名锡克族阿叔不知何故落入水中，抱着旁边的柱子。”

其中一名送餐员赶紧跑向附近民众俱乐部求助，而另外两人则赶紧拨电995。一名送餐员还尝试与阿叔对话，尝试帮助他回到岸上。

然而阿叔后来不知何故松开抱着柱子的手，沉入水中不知去向。

随后救援队伍赶到，警方也封锁现场，气氛一时非常紧张，不过仍找不到阿叔踪影。

知情者透露，后来大约早上9时多，阿叔的尸体浮上水面，才终于被找到。

警方回复《联合晚报》询问时透露，今早5时05分接获求助电话，指武吉班让路101号附近有人溺水。灾难拯救队进行搜救后，找到一名65岁男子，医护人员当场宣布男子已身亡，调查正在进行中。

民防部队则透露，民防部队抵达时，已经不见男子踪影。后来蛙人部队潜入水底，在离岸30米处寻获男子的尸体。