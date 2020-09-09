经营洋服店直到85岁 103岁老裁缝逝世

（早报讯）从学徒当起，再另起炉灶经营洋服店至85岁，103岁老裁缝周一安详过世。

记者今早（9月9日）走访灵堂，老裁缝巫肇丰的长子巫德光（73岁，中医师）受访时说，父亲年轻时从中国大浦到我国谋生，二三十岁时在一家洋服店打工，学会了裁缝手艺后，自立门户，当小贩摆摊，为顾客量身定做衣服，也售卖成衣。

他忆述，日据时期，父母经媒妁之言共结连理，婚后感情很好，育有四女三男，14个孙和5个曾孙。

“父亲身体一向硬朗，生活能自理，50岁时就不再为人量身定做服饰，但继续和母亲一同经营洋服店直到85岁。母亲六年前过世后，他就由女佣照顾。”

他表示，父亲一直很想回中国老家，87岁时曾最后回去一趟，之后儿女因担心他的身体而不再让他返乡。

“本周一下午，女佣突然跑下楼，和妹妹说父亲身体不适，没想到他当天就走了，死因为心脏骤停。”

老裁缝师年过半百还天天骑单车晨泳，并坚持打太极到100岁。

巫德光受访时说，父亲到了六七十岁还每天骑电单车，从住家诺维娜前往东海岸晨泳，并且30年来一直坚持打太极，直到100岁才停止。

他表示，父亲生前向来身体健硕，生活习惯良好，天天早睡早起，晚上8时睡觉早上5时起床，喜欢吃鱼和菜，也不吃零食。