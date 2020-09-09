“酒店办公”配套吸客 价格从15元至200元

（早报讯）本地多家酒店推出“酒店办公”配套，价格从一整天15元到200元之间，吸引不少居家办公者前往，有的酒店甚至平日爆满。

尽管我国逐步解封，但旅客仍旧无法往返本地，本地酒店业面对不小的冲击，但也因此为了吸引客人积极开拓新市场。近来就有好几家酒店纷纷推出配套，专攻“酒店办公”市场。

像是新加坡富丽华河畔酒店（Furama Riverfront）就推出一天15元的配套，让客人利用酒店内的休闲厅办公，而且饮料喝到饱，可任点咖啡茶水以及汽水果汁，并附送酒店的10元餐券，用餐还能打九折。记者日前在平日走访时就发现可容纳百人的休闲厅座无虚席，从学生到家庭到公司同事开会都有。

洲际酒店（InterContinental Singapore）的酒店办公配套则介于85元到200元，85元为使用会议室并附餐食与饮料，而150元则可入住客房12小时，并提供咖啡、茶袋、午餐等等。

lyf福南共享公寓则从一人70元起，可从早上9时入住到晚上7时，若人数较多的话，还可选择套房方便举行会议。

雅诗阁有限公司、lyf福南总经理罗门格乐士受访时表示，lyf福南作为共享服务公寓以长期住客为主，入住率超过90%，而日前推出的配套则为另一延伸，至今已有超过50组预订。预订者来自各行各业，包括律师、自由业工作者，以及想要尝试不同办公环境的公司。

洲际酒店发言人则透露，配套8月推出以来颇受欢迎，有顾客不只是预订一天，而是三到七天。除了吸引公司高层，也有好些年轻情侣将此视为“白天度假”配套。

36岁的公务员何先生目前有一半的时间会在家办公，但是因为住家环境不是很理想，因此近来会到酒店的咖啡座办公，接下来有意尝试在酒店办公，但会选择含住宿的配套。

“其实现在酒店都在搞住宿促销，所以酒店办公配套的价格只要再加一百元就会变成住宿配套。我会觉得这样比较划算，可能工作了几个小时后，就利用酒店设施享受半办公半度假的时光。”

陈艾丽（21岁，大学生）则购买了富丽华河畔酒店的15元配套，用来和大学同学为专题作业开会。

“我们很少会想到来酒店，换个环境说不定会激发不同的创意。反正价格又不贵，甚至比去一般的咖啡座更省钱。”