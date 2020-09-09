政府本月14日起派发“合力追踪”记录器 惹兰勿刹丹戎巴葛居民率先领取

（早报讯）政府将从本月14日起向国人派发“合力追踪”记录器（TraceTogether token），惹兰勿刹和丹戎巴葛的居民将率先获取记录器。

本地居民可免费获取记录器。卫生部今天（9月9日）发文告说，政府鼓励本地居民领取记录器，或在手机上下载“合力追踪”应用。

“较高的使用率将使合力追踪计划和追踪工作更有效。”

卫生部说，惹兰勿刹和丹戎巴葛的年长者人口较密集，他们感染冠病风险较高，使用“合力追踪”应用上也可能面临更多挑战。当局在这两区开始发放记录器后，会逐步把领取地点陆续推广到全国。

公众可上TokenGoWhere网站（https://token.gowhere.gov.sg）查询领取地点和时间。

政府也将从这个月起在指定地点，试行用“合力追踪”应用或记录器进行SafeEntry登录，以方便这些场合的限制措施进一步松绑。

这些地点预计包括有大型聚会、与会者之间有密切互动的场合，或是基于活动性质无法穿戴口罩的场合。

本月10日起，当局也将推出自助和短信推送服务，让公众如果和冠病病例到访过同个地点，能根据自己的SafeEntry记录获取通知。

这项服务将通过“合力追踪”应用推出。国人也能通过电子政府密码应用（SingPass Mobile）或上网https://wereyouthere.safeentry.gov.sg使用服务。

与冠病病例在同个时间到过同个场所，而因此有较高染病风险的较小组人士，会收到当局短信通知。这些场所包括访客长时间不穿戴口罩的餐饮场所和健身房。