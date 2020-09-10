被指通知犯罪集团清除私烟 两律师被控企图妨碍司法公正

（早报讯）两名律师被指企图妨碍司法公正，传简讯通知犯罪集团清空工厂里的漏税香烟，两人双双被控上法庭。

被告是64岁的王炳汶和33岁的黄宏胜，据网上资料显示，两名被告是王炳汶律师馆的律师，各面对一项企图妨碍司法公正的控状。

据控状显示，一名本地男子萨瓦古玛（42岁）因涉及走私漏税香烟罪行被捕，并接受调查。他之后被控上法庭，于去年5月10日早上10时至11时51分间，在国家法院告知代表律师黄宏胜有关新加坡关税局调查内容，并要黄宏胜通知走私漏税香烟集团，清空藏在工厂里的漏税香烟。

控状指黄宏胜在当天早上11时52分，传简讯给王炳汶，内容说到：“我跟阿文了解最新情况，水牛行踪已被泄露，工厂目前安全，但他们迟早能追踪到水牛和工厂，所以阿文说要尽快将工厂清空。”

王炳汶在收到简讯后，在当天早上11时53分，把简讯传给一名叫陈福安（42岁）的男子。

陈福安被指是走私漏税香烟集团的另一成员，是萨瓦古玛同党。

王炳汶、黄宏胜以及户萨瓦古玛今早（9月10日）被控上法庭，案件展至下个月5日进行审前会议，法官让3人以1万元保释。

妨碍司法公正罪名成立，可被判坐牢长达7年、或罚款、或两者兼施。（部分人名译音）

犯罪集团成员也被指企图妨碍司法公正，要王炳汶传话给同谋，要同谋“保护兄弟”。

陈福安早前已被控上法庭，面对8项包括妨碍司法公正以及触犯关税法令的控状。

控状指陈福安在去年8月30日下午1时半，在新加坡关税局行动指挥部，撕掉查案人员为他录下的6页口供书内容。

控状也指陈福安在去年5月21日下午4时31分，传简讯给王炳汶，要王炳汶帮他传话给萨瓦古玛，要后者坚持只走私300条漏税香烟的说辞，因此控方只能凭电话里的内容控告萨瓦古玛。

此外，陈福安也要王炳汶传话给萨瓦古玛，叫萨瓦古玛要“保护兄弟”。控状也显示，陈福安走私香烟，漏缴的关税和消费税，分别至少有22万5456元，以及4万4133元。