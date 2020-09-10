工人受困高塔式起重机弄伤脚 人力部：正跟进

（早报讯）一名工人早前受困在40公尺高的塔式起重机，他当时不知何故弄伤左脚，参与救援行动的灾难拯救队队员形容：“他的左脚伤口裂开的情况严重，必须立即包扎！”

《联合晚报》日前报道，一名40岁的印度籍工人于本周一（7日）下午4时25分，在禾山通道建筑工地工作时，受困在离地40公尺的塔式起重机上。他当时因脚受伤无法回到地面，民防部队接获通知后，出动灾难拯救队（DART）、消防员和紧急医护人员到场展开救援行动。

当时，八名灾难拯救队队员被分成两组，一组四人负责爬上重机救人，另外四人则在地面严正以待。

身兼紧急医疗技术员的莫哈末法立斯（33岁，Muhammad Faris）当天负责爬上重机，并在40公尺的高空中，为伤者进行治疗和包扎伤口。

莫哈末法立斯加入灾难拯救队近一年，当过消防员五年，也曾受训练成为紧急医疗技术员。

他受访时说，当天接到任务赶到现场，他和三名队员立即系上安全绳索，沿着起重机的竖梯攀爬40公尺，然后走在狭窄的吊杆15米，才抵达伤者所在位置。

“我们站在的高度相等于10到15层楼，同伴当时走在我前面，我们顶着强风，好不容易走到伤者旁，我马上为他处理伤口。”

伤者当时意识清醒，严重撕裂的伤口从臀部延伸到脚踝处。“由于他受伤的严重，所以必须立即包扎伤口，避免被感染，我的三名同伴就负责准备安全绳索等，准备将他固定在担架上。”

莫哈末法立斯说，要在空间狭窄的吊杆上包扎伤口是最大挑战，他庆幸伤者很配合。

四人将伤者固定在担架上，其中一名队员也把自己固定在担架旁，“当时伤者和队员的重量，加上15公斤重的备件，由绳索支撑住，在地面的队员协助将两人降下将他送院，有惊无险完成这次的救援行动。”

指挥这次救援行动的灾难拯救队士官罗伟强（43岁）接受时说，灾难拯救队平时接受足够的高楼训练，因此面对这次的救援行动时能从容应对。

他说：“每一次的行动各方都得相互配合，队员和伤者的安全是首要考量，团队精神也至关重要。”

人力部回复《联合晚报》询问时说，当局知晓一名工人在禾山通道建筑工地工作时受伤，目前正在跟进这起事件。