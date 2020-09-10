新航将裁退2400名员工

（早报讯）受到冠病疫情严重打击的新航集团周四（10日）宣布削减旗下三个航空公司的大约4300个职位。

新航今年3月起就已经通过冻结招聘、不填补空缺、提前退休计划，以及允许空乘人员自愿离职等措施削减1900个职位，因此最终受影响的本地及外地员工预计将有2400人左右，其中主要是外籍员工。

新航10日下午发声明指出，集团已经开始与本地工会进行讨论，“双方会密切合作以便尽快为受影响的员工做出安排，尽可能降低他们面对的压力与焦虑。”

交通部长王乙康傍晚在面簿贴文说：“政府过去几个月已经推出包括雇佣补贴计划在内的一系列措施，降低企业成本以及保住工人的饭碗，而航空业得到的支援力度是最大的。”

他指出，新航在大股东的支持下已经筹得数额显著的资本，并已经尽可能推迟裁员行动，“但航空业在冠病疫情带来的毁灭性冲击下，裁员不幸地已经不可避免”。

王乙康承诺，政府将竭尽所能为受影响员工提供支援，其中包括与全国职工总会及业界伙伴合作帮这些员工求职、转行或参加见习和培训计划。

他说：“我相信别的行业也会需要他们具备的技能，更重要的是，我们会坚定向前，以安全的方式恢复航空出行，让新航客机重新在空中翱翔，实现我们空中枢纽的复兴。”