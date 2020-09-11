（早报讯）美国两党有关经济刺激方案仍未能达成协议，促使美国隔夜股市三大股指周四下跌：纳斯达克指数跌221.97点或1.99％，道琼斯指数跌405.89点或1.45％，标普500指数跌59.77点或1.76％。

反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数周四闭市报2492.09点，是8月初以来最低位，全天跌7.24点或0.29％。

今天（9月11日）可关注股票：

1.新加坡航空公司（Singapore Airlines）周四闭市后宣布将削减4300个职位，为该公司历史上最大规模的一次，约占该公司总员工人数的20％。在考虑到招聘冻结、自然减员和自愿离职计划后，最终被裁退的员工约2400名。

2.永科控股（AEM）宣布上调2020财年营收预测至4亿8000万元至5亿元，资本开销维持于400万元。

3. 凯利板挂牌公司Axington昨晚答复新加坡交易所询问时表示在前任董事辞职之后，董事会目前仅由独立董事掌控。董事会正在寻找合适的人选以监督日常运营和实施公司战略任何调整。另外，公司未经审计的财务报告显示，截至6月底，公司净现金达7912万元，占公司净资产97.41％。

4.腾飞瑞资（Ascendas REIT）将发行3亿元绿色永久次级债券，这是亚洲首个房地产绿色永久债券，票息率为3％。

5.专业工程服务公司Acromec的合资子公司Acropower与战略伙伴Nutara Investmen将成立合资企业，双方投资总额达1000万元，以建筑、持有和营运废料再生能源厂。