盗刷信用卡103次 营销经理狂买礼物哄老婆父母

（早报讯）家里接二连三出事，父母双双患癌症，妻子结婚不到一年和姐妹闹翻离家出走。营销经理正当苦恼如何解决问题，一天在会议室中捡到洋总裁的信用卡，认为是“天赐良机”，决定“借”点钱用，两个月内盗刷103次花2万多元，买各种礼物送给家人，想要以此减轻父母痛苦，哄老婆回家。

洋总裁发现信用卡遭盗刷后报警，调查人员数周后到公司，将35岁的经理宋豪明（译音）逮捕。

宋豪明日前承认一项失信以及一项欺骗的罪名，另外两项欺骗的罪名交由法官下判时考虑。

根据日前发表的判词，精神科医生在强制性治疗报告中指出，被告同时患有强迫型人格障碍以及抑郁症，是促成他犯罪的原因，法官因此判他接受强制性治疗。

此外，法官认为，被告依然得接受教训，判他接受短期拘留令，希望10天的监狱生活能够提醒他不要再犯案。

控方及被告双双提出上诉。控方认为他必须坐牢，而判词未提及被告为何不满刑罚。

根据案情，被告是在去年5月4日以及6月27日之间犯案，他在公司的会议室捡到总裁的信用卡后，共盗刷了103次，购买总值2万0642元的奢侈品及其他物品，也花了约2276元在吃喝上。

被告的父亲在2017年被诊断患上第三期大肠癌。被告在2018年1月初结婚，年中度蜜月回来后，发现母亲也患上第三期癌症。

被告的妻子在案发五个月前和姐妹闹翻后离家出走，他除了面对父母医药费的压力，还得想办法筹钱找房子搬出去住，再加上他两个叔叔患病，导致他父亲承受的压力也转移给他。

被告接受精神评估时告诉医生，他捡到信用卡时，觉得是“天赐良机”，让他能够解决一切的烦恼，

他虽然觉得内疚，但是说服自己只是在“借钱”，有一天会还钱给总裁，而且他不买奢侈品给自己，全部只买给家人。