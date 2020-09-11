不孝子开口讨钱 老妈劝说反挨揍

（早报讯）冠病期间丢了工作，男子向69岁母亲借120元，母亲劝儿子去找工，结果反被揍跌倒在地，导致她大腿股骨须动手术装钉。男子求情时“怪”冠病夺走他工作，指母亲曾写信求情“这是一场意外”。

被告沙帕星面对10项控状，包括对公务员动粗、刑事恐吓、蓄意伤人和抵触防止骚扰法令等。控方以其中六项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他昨天（10日）认罪后，被判坐牢两年。

根据案情，被告在今年2月7日凌晨12时回到家后，向69岁母亲借120元。母亲表示她拿不出这笔钱，并劝被告去找工作。

不料，被告被激怒，并违反个人保护令，挥拳打母亲大腿，导致母亲跌倒在地，他则掉头离开住家。

母亲自己报警处理，随后被诊断大腿股骨骨折，须进行髓内钉手术。

控方表示，被告2003年至2018年曾多次进出监狱，这他已不是第一次揍母亲，母亲这次的伤势严重，吁请法官严惩。

被告没有代表律师，他昨天求情时表示，“要不是冠状病毒让我丢了饭碗，我也不会向母亲借钱，也不会因此弄伤她”。

他强调每次向母亲借钱，都会连本带利还给母亲。他当时也只是轻推母亲，没想到弄伤母亲，是无心之过，母亲事后也曾写求情信表示这是一起意外。

被屏蔽骂已婚妇‘荡妇’

嗜酒者互戒协会结识一名已婚妇，被告不满对方屏蔽他，竟在群组指对方是“荡妇和妓女”，在两个月内百般骚扰她。

庭上揭露，被告有酗酒问题，曾参加嗜酒者互戒协会（Alcoholics Anonymous）。

去年5月，他在上述协会认识一名已婚妇，两人在同年9月闹翻。被告不满已婚妇将自己屏蔽，在两个月内百般骚扰对方，包括借用朋友的手机或公用电话，一天内拨打80通电话给已婚妇，甚至三更半夜拨电骚扰对方。

他甚至联系对方的丈夫，指他曾与已婚妇发生关系，更指对方是“荡妇和妓女”。他也在嗜酒者互戒协会40多人的群组内，指两人通奸和骂她是荡妇。

已婚妇当时也申请紧急保护令，阻止被告联系她，也因担心自身安危而不敢再参与协会活动。

另外，今年2月24日凌晨1时许，被告在一座组屋楼下与两名友人喝酒，与其中一名友人发生争执，当场丢下一句“弄死你”，并要对方“你等着”后离开。

两个小时后，被告拿着一把15公分长刀折返，追着友人恫言要捅对方，吓得后者拔腿就跑。