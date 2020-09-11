13起境外输入病例中 10人从印度入境

（早报讯）我国今天（9月11日）新增的13起境外输入病例，分别从印度、菲律宾、埃及和美国入境。

从印度抵境的10人中，有一人是本地公民、七人是永久居民，还有一名持学生证的17岁印度籍少女，以及持直系亲属证的28岁印度籍女子。

另有两名本地公民分别从菲律宾和埃及返新，最后一人则是从美国入境、持直系亲属证的37岁印度籍女子。这13人抵新后就在指定设施履行居家通知，并在隔离期间接受检测，其中12人在确诊时没出现症状。

卫生部今午发布的初步统计，原本显示新增87起确诊病例及14起境外输入病例，但经过追踪调查后，当局在今晚的文告中更新数据，把确诊病例减至86人，境外输入病例则减至13人。这是因为第57451起病例出示病历记录，证明她早前已康复，不再传播病毒。

SCM大士宿舍是今天唯一的新增感染群，共有五起病例，其中三起于早前确诊。这个位于大士南林荫道的客工宿舍，在8月4日原已脱离感染群名单，当时的累计病例一度达800多起。

根据卫生部文告，确诊病患近期到过的地点没有增加。

截至今天中午，我国累计确诊病例达5万7315起。目前仍有49人留院治疗，无人在加护病房留医。今天共有49人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万6607人。