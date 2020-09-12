新航被裁职员 服务一年获一个月赔偿

（早报讯）遭裁退的新加坡航空集团职员在公司每服务的一年，将获得一个月的赔偿，顶限为25个月，但前提是要已加入公司至少两年。

据《海峡时报》报道，新航也将以工资，代替受影响职员雇佣合约中的通知期做补偿。这可多达三个月的工资。这些福利都是根据集团与工会达成的集体协议而定。

受疫情影响，全球航空业复苏道路漫长，新航星期四（10日）宣布削减旗下三家航空公司约4300个职位，由于新航今年3月就冻结招聘，部分员工也已自愿解约或提早退休，最终须裁退的本地及海外员工总数约为2400人。

据知，遭裁退的包括新航、胜安和酷航的机师、空服员、地勤人员及培训生，被裁退的主要是外籍员工。62岁以上等待重新聘用的年长员工则不受影响。

新航发言人说，公司已和工会展开讨论，也将与他们密切合作敲定为受影响职员的安排，以减少他们的焦虑和压力。

酷航指出，受影响职员的赔偿将根据公司与酷航职员联合会经过协商和同意后的条款作出。当中，公司将在集团的住院和手术保险计划下，继续承担这些职员的住院和手术费用，并在有必要的情况，给予遣返支持，直到明年3月31日。

酷航指出，公司致力于为受影响职员提供适当的支持和资源，并会在裁员行动中，安排专业辅导员和遣返及迁移顾问在场提供所需援助。

据悉，新加坡民航机师协会已要求下周与人力部召开会议，但会谈内容尚不清楚。