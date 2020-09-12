妇女车祸困车座 好心Gojek司机花40分钟现场施援

（早报讯）“真是英雄举措！牺牲自己赚钱的时间，帮助遇上困难的我。”女车主上网感谢Gojek司机，在她遇上车祸时伸出援手，前后花了40分钟。

这起事故发生在上个月17日中午，地点在惹兰阿末依布拉欣和裕廊海港路的交界处。当时，王姓女车主（49岁）正在驾车在去接儿子放学的路上，被一辆想要更换车道的罗厘撞上，整个车头盖被撞烂，她受困在车中，动弹不得。

“我整个人在驾驶座动弹不得，幸好一名司机主动停下来，不仅帮我叫救护车，还把一切事情帮我处理好。”

王女士说，她的手机在车祸里摔坏，司机得知后，马上帮忙通知她儿子的学校，也联系了王女士好友。他有条不紊地帮她处理事情，还很有耐心地安抚她的情绪。

目睹事发经过的司机，也答应充当她的目击证人，让她当下十分安心。

据王女士说，司机在现场停留了40分钟，直到救护车抵达现场，他才轻声地和王女士说，“别担心啦，一切安排妥当”后离开。

王女士事后被送往附近医院接受治疗，之后通过警方报告，才知道热心男子是51岁的Gojek司机杨进荣。“我觉得他的行为是英雄举措，这些时间他本可以用来赚更多的钱，却选择帮我。”

事后，王女士也将这件事情反馈给了Gojek，感谢杨进荣见义勇为的热心行为。

Gojek表示，已得知杨进荣的举动，并向他表达感谢，也希望这些义举能激励司机们在驾车过程中保持亲切和体贴。