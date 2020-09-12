反锁在家报警称要跳楼 六旬“宅叔”大闹八小时后被捕

（早报讯）向来喜欢安静阅读，不愿被打扰的六旬阿叔，昨天竟反锁在住家里大闹8小时后，最终被捕。

《新明日报》昨日报道，闹剧发生在昨早7时47分左右，地点是文庆一带的麦奈雅路（McNair Road）第113D座组屋。闹跳楼的是住在最高28楼的一名独居阿叔。

据了解，阿叔案发前自己报警，称要跳楼，警方和民防部队都到场戒备。接近中午时分，单位内忽然有所动静，一名打着赤膊的阿叔出现在客厅，随后又走到厨房。一直到下午3时左右，警方和民防人员才成功救出阿叔。

阿叔穿着浅蓝色上衣，绑着头发，神情呆滞，全程低头，在多名警员的陪同下被押上警车。

有男居民透露，他早前在社区关怀中心认识了阿叔。“他话不多，喜欢阅读、读英文报，也曾听说他以前有开公司呢，学历很高。”

记者也发现，阿叔单位外贴了告示，写道：“请不要探访、不要敲门。谢谢。只能透过邮件预约而已。”

另一名邻居则表示，阿叔搬来3年多，相信是没有子女，独居在单位内，偶尔会有女亲友来探访。

警方受询时证实这起案件，一名60岁的男子在精神健康法令（Mental Health (Care and Treatment) Act）下被捕，没人在事故中受伤。

民防部队受询时表示，为了安全起见，当局铺了安全气垫，以及派遣民防灾难拯救队待命