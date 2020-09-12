移民局发逾3500个电子手环 监控接获居家通知入境者

（早报讯）移民与关卡局从8月10日开始给部分入境者发放电子手环，截至今天（9月12日）早上8时，当局共发出了3500个电子手环。

移民与关卡局在回复zaobao.sg询问时，透露上述数据。

从8月10日晚上11时59分起，包括新加坡公民、新加坡永久居民、长期准证持有者、工作准证持有者和其家属在内的所有入境我国者，若是在指定设施以外履行居家通知（Stay Home Notice，简称SHN），都必须在14天居家通知期间佩戴监测器。12岁及以下的入境者则豁免佩戴。监测系统由电子手环和信号接收器（gateway device）组成，并采用全球定位系统（GPS）以及4G和蓝牙信号来断定佩戴者是否在住家范围内。

移民与关卡局指出，虽然佩戴者当中没有人违反居家通知，但当局注意到，一些人尝试将过长的电子手环剪短，结果触动警报。

当局提醒，整条手环都有电线连接，因此公众切勿自行修改，而应该拨打6962 2516向当局求助。

移民与关卡局也透露，至今一共给16万2668人发出居家通知，其中1万4053人仍在监测期内。

任何人若违反居家通知，或尝试篡改及脱下电子追踪器，将可在冠病19（临时措施）法令2020下被控。

违例者可面对最高1万元罚款，或最长6个月监禁，或是两者兼施。若违例者是外国人，移民与关卡局或人力部可能采取进一步行动，如撤销或缩短他们在本地居住或工作的准证。