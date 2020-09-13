与酒友起冲突 醉男脱衣叫嚣打架

（早报讯）裕廊东咖啡店，白衣男喝得酩酊大醉，当众脱衣与酒友大打出手，最终遭人用酒瓶砸头，受伤送院。

这起打架事件发生于本月9日傍晚5时分30分左右，地点是裕廊商业区，裕廊入口路（Jurong Gateway Road）第130座咖啡店。涉及事件的是白衣醉男与当时跟他一起喝酒的三四名男子。

据在场食客拍下的10分钟视频，身形魁梧的白衣男朝跌倒在地的黑色背心男大喊，背心男也醉得指着白衣男辱骂。

白衣男于是上前作势要打对方，但被一名黑衣酒友阻止，他试图推开白衣男，而白衣男这时说：“算你幸运，你的兄弟在这里”，事后不断命令背心男站起来。背心男毫无反应，而壮男似乎受到刺激，当众脱了上衣挑衅，要单挑背心男。

只见背心男子踉跄站起，白衣男则往前一扑，两人失去平衡，倒在地上扭打在一起，试图劝架，而其他两名酒友则围观不敢插手。

不久后，背心男站起来，走向一旁拿起酒瓶，但被黑衣酒友当场夺过，白衣男则是拿起电话，通话时还不时摸摸后脑勺。

警方随后赶到，并向白衣男了解情况，民防人员也到场救援。

记者昨日（9月12日）走访咖啡店，员工受访时说，事发时有四五名同桌的酒客在畅饮，期间不知何故起了冲突，相互爆粗，接着还有人打了起来，争执持续了两个小时。

员工透露，这些酒客不是常客，白衣男事后被酒瓶砸中头部，由救护车送往医院治疗。

见惊动警方到场，背心男离开现场。

视频显示，警方鸣笛声响起时，原本正和壮男推搡的背心男，主动往后退开，虽然还是朝壮男大喊，但已经停止肢体冲突。

随后，背心男在警方到场前，拿起衣服离开。

警方受询时证实接获一起鲁莽行事导致他人受伤的通报，一名40岁男子在意识清醒的状态下被送往黄廷方综合医院治疗。

警方已展开调查工作。