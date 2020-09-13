一年内两度“到访” 蝙蝠飞进屋偷吃香蕉

（早报讯）蝙蝠一年内两度飞进屋内偷吃香蕉，居民担忧历史重演，需要悬挂水果时，都会紧闭门窗。

这名居住在盛港一带御川苑（Riverbank@Fernvale）的居民陈先生（42岁，行政人员）指出，他在该处居住数年，此前一直没见到蝙蝠的影踪，直到去年10月份时，突然有一只蝙蝠飞进来吃香蕉。

“当时该蝙蝠被发现后，就尝试飞走，但却飞到主人卧室内，过后我们才将它赶出窗外。”

他说，该蝙蝠的体积不小，虽然相信它是果蝠，不会主动攻击人类，但心中难免还是有所顾忌。

他透露，直到两个月前，再度有一只蝙蝠飞进来，同样是偷吃香蕉，所幸被及时发现才将它赶走，而香蕉则被咬出一个大洞。

“我居住在18楼，但蝙蝠还是能飞进来，过后为了安全期间，只要有购买水果时，就会关闭门窗，避免吸引蝙蝠再飞进来。”

他说，由于公寓毗邻河畔及树林，他此前在附近活动时，也曾看过蝙蝠倒挂在树上。

“如今也恰逢疫情期间，所以还是小心为上。”

蝙蝠困扰文庆路一带居民，人力部长杨莉明日前安排公园局人员和专家走访组屋，宣传防护措施。

据报道，国家公园局人员和蝙蝠专家到受影响单位了解情况后，向居民保证，这些蝙蝠不带任何有害冠状病毒。他们也建议居民在门窗悬挂光碟等反光物品，或装置防虫纱网等，防止蝙蝠飞入屋内。

公园局网站资料也显示，该局自2011年开始研究本地的蝙蝠群，至今展开的生物检测计划并没有发现本地的蝙蝠带有动物源疾病（zoonotic diseases），包括导致冠状病毒19的病毒株。公园局会继续密切观察本地的蝙蝠群。

公园局网站指出，蝙蝠有助传播花粉，也可控制蚊子等昆虫数量，对维持生态平衡扮演重要角色。网站资料也显示，全世界蝙蝠品种有超过1000种，本地有至少25种。蝙蝠一般会避开人类，除非受到威胁或被攻击，它们并不具攻击性。