东海岸将打造亲失智症者环境

（早报讯）东海岸将打造亲失智症患者的环境，通过招募和培训志愿者、评估年长者的需求和加强看护者支援网络，致力提高失智症患者的生活质量。

东海岸基层组织今天（9月13日）上午通过视讯为“东海岸乐龄蓝图”（East Coast Silver Blueprint）举行推介，重点探讨如何打造亲失智症者的社区。

负责领导这项工作的东海岸集选区议员陈慧玲在活动上指出，提高人们对失智症的意识至关重要。

“我们周遭会有些我们没留意到的失智症患者，因为在和患者有实际接触之前，你不会觉察他患有失智症。所以我们得探讨，怎样能多留意失智症者，在东海岸区内设立站点，让我们把走丢的失智症者带到那里？对于完全陌生的失智症者，社区能如何提供帮助？”

当局将集结社区资源，并从多个方面为失智症者提供援助。这包括招募和培训更多志愿者，以及登门了解年长者需求，以在日后进行家居改进时，为他们打造更宜居的环境。

本地60岁及以上的人口中，每10人就有一人患有失智症；85岁及以上的人口中，失智症患者比例更达到一半。

对于19万人口中，四成在50岁以上的东海岸来说，照顾居民健康和弱势家庭需求、加强社会流动框架和社会凝聚力更是重中之重。

由副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰率领的人民行动党东海岸团队在选举期间提出的“东海岸计划”，其中一个重点便是面向区内年长者的“东海岸乐龄蓝图”。

除了东海岸集选区议员，活动也邀请失智症看护者和医生分享经验和心得。