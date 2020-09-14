专家：下班后较疲倦 晚上7时至8时最多车祸发生

（早报讯）统计资料显示，最多车祸发生在晚上高峰时段7时至8时之间，交通专家认为，下班后疲倦容易导致注意力和反应力下降，造成车祸。

盛港综合医院本月11日在面簿发帖，指出大量车祸发生在繁忙时段，如早晨8时至9时、午餐后以及下班后的6时至10时。最多车祸则是发生在晚上高峰时段7时至8时之间。

新加坡国立大学土木工程系教授李德纮博士受访时说：“这三个时段有个共同的特点，就是都是大家在赶路的时候，早上赶着上班，晚上赶着回家，中午则是午休后赶着回公司。”

至于为何晚间7时至8时发生最多车祸意外，他猜测或与酒精和疲惫有关。“晚上吃饭后回家，不知道是否有酒驾的可能。另外，下班后大家也会比较疲倦，这导致注意力、集中力下降，司机反应力也变慢。”

另外，盛港综合医院的帖子还指出，大部分因为车祸而到医院就医的病人，年龄介于21岁至30岁之间。

李德纮博士表示，驾车需要经验，有经验的司机可以更好地应对突发状况。因此，年轻人或因经验不足而比较容易发生意外。

他也认为，医院所公布的数据非常有用，可以使有关部门对公路安全进行有针对性的宣导和教育。“知道了意外最多发生的时段和年龄层，有关部门就可以通过媒体进行教育，如在这些时段的电台节目中进行宣导。”