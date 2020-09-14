疑遭U转轿车撞倒 24岁电单车骑士送院

（早报讯）汽车司机疑似在交界处U转时撞倒电单车骑士，24岁骑士被送院救治。事发后警方关闭车道调查，新捷运两辆巴士无法在三个巴士站停靠，一度须改道行驶。

这起车祸发生在昨天（13日）晚上9时47分，地点在淡滨尼5道和四美道的交界处，车祸涉及一辆汽车和一辆电单车。

读者梁嘉慧（23岁）通知《联合晚报》，当时开车经过该交界处时，看见一辆银色汽车停在交界处，一名骑士则躺在地上无法起身。

“电单车骑士是送餐员，看似很年轻，整个人躺在马路上，电单车也翻覆在一旁，因天色太暗，我看不清他有没有流血，另一名身穿黑色上衣背着背包的男子则上前和骑士说话。”

她描述，当时还有五六人站在那里，大家都想伸出援手，但也不敢随意移动骑士，所幸没多久救护车就赶到现场救援。

据《联合晚报》了解，当时银色汽车在交界处试图U转，但由于没有注意到直走行驶的电单车骑士，才会把他撞倒。

一般相信，警方到场后关闭车道进行调查，因而巴士必须改道而行。新捷运随后也在推特发文指出，由于交通事故，往淡滨尼5道方向的两辆巴士69号和293号将改道行驶，无法在其中的三个巴士站停靠。

警方受询时证实上述车祸，并指一名24岁的电单车骑士在意识清醒的状态下被送往樟宜综合医院，调查还在进行中。