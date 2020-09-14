公众今早提早排队 免费领取防疫器

（早报讯）政府从今天起向国人免费派发TraceTogether携手防疫器，以更有效地进行病例接触追查工作。其中一个领取地点惹兰勿刹民众俱乐部今早吸引了不少中老年人前来领取，活动开始前就已有20多人在排队。

惹兰勿刹和丹戎巴葛作为年长者人口较密集的地区，今天率先开放领取这款记录器，区内的共20家民众俱乐部和民众联络所都参与了这次的发放活动。

其中，惹兰勿刹民众俱乐部在今早10时开放之前就已有20多人在外排队，多数是中年和年长人士。现场也有人民协会的工作人员和义工维持秩序，以及确保公众保持安全距离。

排在第一位的林德贤（49岁，运营经理）住在淡滨尼，他特地在上班之前来排队，早上8时45分就到。

他受访时说：“虽然我一直以来都有用‘合力追踪’（TraceTogether）应用程序，但也会担心手机电池没电。这个记录器不仅方便携带，也是多一重保障。因此，我也为老婆领取。”

虽然今天只有惹兰勿刹和丹戎巴葛的20家民众俱乐部和民众联络所发放防疫器，但其他区的本地居民都能前往领取。公众只须出示身份证就可领取一个记录器。工作人员会在记录器上注明使用者的姓名，过程只要短短几分钟，方便快捷。

92岁高龄的惹兰勿刹居民李玉仙因为没有智能手机，过去都无法使用“合力追踪”应用程序。在通过区内基层派发的宣传单得知能领取该记录器后，在女佣的陪同下前来领取。

她说：“即使我有智能手机，也不懂得怎样安装应用。而这个记录器，我只须要带在身上，就能一劳永逸。”

政府随后将把领取地点陆续推广到全国，暂定下月在包括宏茂桥、东海岸和后港等10个不同地区。

公众可上TokenGoWhere网站查询领取地点和时间。有意提前领取记录器的公众也可在网站上查询相关领取地点。派发工作预计今年11月结束。