(早报讯)新加坡国立大学李陈爱礼护理学中心副教授王文茹获颁本年度美国护理科学院院士殊荣(Fellow of the American Academy of Nursing,简称AAN),是护理界的最高荣誉之一。

美国护理科学院今年从全球范围内筛选230名护士成为该学院院士,王文茹副教授是本地唯一获得此项殊荣的护士。

新任院士遴选过程严谨,除了在推行护理教育、管理、实践和研究等方面有卓越成就,并对护理事业以及医疗政策的发展有一定程度的贡献以外,候选人还必须由两位院士推荐,并经由院士选拔委员会审阅其申请。

王文茹副教授的研究范围包括心血管健康以及心脏复健治疗(cardiac rehabilitation),通过设计如移动医疗和远程医疗等新颖和创新的措施,为患者提供二级预防,促进健康。