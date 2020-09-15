下月15日起 在国内递送邮件与包裹的收费将精简化

（早报讯）从下个月15日起，新邮政将把在国内递送邮件与包裹的收费精简化，让更多顾客可用较低价格邮寄包裹，其中包括派送至信箱和门前的包裹。

与此同时，新邮政也将重新调整国际递送邮件的服务，更多顾客也将享有更低的收费。

新邮政今早发文告说，随着电子商务包裹的数量在冠病疫情期间有所增加，精简邮费将让公司更好地应付本地需求，并决定在年底高峰期来临前为顾客提供更好的服务。

递送至信箱的基本包裹（Basic Package）目前的邮费介于9角至3元5角之间，但从下个月15日起将统一收费为1元5角。基本包裹的重量不超过2公斤，并且不具有追踪服务。

同样递送至信箱但可追踪的包裹（Tracked Package）则统一收费为3元。该服务目前的邮费介于3元2角至4元8角之间。

已支付邮费信封的收费也一律下调，无追踪服务的Poly M，不论大小都统一收费2元；可追踪的SmartPac则从原本的三个价格类别减至两个，分别收费3元2角和3元8角。

新邮政也指出，所有递送至信箱的基本包裹服务将从原本的三个工作日送抵，加快至两个工作日内送抵。

可在两个工作日内送抵的Speedpost Economy速递服务将在下月停止服务；提供隔日将包裹送至门前的Speedpost Standard，则统一收费为6元。

国际递送服务方面，在五天至14天内送抵国外地址的Speedpost Standard服务也将在下月停止，其余三种Speedpost国际速递服务到时将享有免费领取包裹服务。