拉萨尔艺术学院香港女生 宿舍10楼坠亡

（早报讯）一名来自香港的女生，昨天清晨不知何故从宿舍10楼坠下身亡。

事件发生于昨天清晨5点04分，警方接获报案，得知一名22岁女子在肃街学生宿舍dwell Selegie底层一动不动，医护人员到场后证实她已身亡。

据记者观察，该宿舍一共有10层楼，进进出出的都是大专学府的学生。

一名不愿具名的清洁工说，宿舍里的男女学生会分开住在不同的楼层，另外同一所学校的学生也会住得相对靠近一些。

据悉，坠楼的女生叫邝红仪（译音），生前是拉萨尔艺术学院的学生，该学院距离宿舍只有大约五到十分钟的步行距离。

一名住在宿舍的学生透露，近期因为大家都在宿舍上网课，因此很少人会清晨起身。他和室友当时虽然都在宿舍，但或许因为都在睡觉，所以完全没有察觉异样。

“后来我起身看见楼下来了警车和救护车，才知道出事了。”根据该名学生提供的照片，当时现场可见三辆警车，以及搬运尸体的黑车。

负责管理宿舍的胜捷企业（Centurion Corporation）回复《联合晚报》询问时也证实这起意外，并透露管理层已经联络死者的监护人，同时将尽力协助家属渡过难关。

该名女学生所就读的学校也已接获通知。

拉萨尔艺术学院发言人受询时说，学院知道这件事情，警方正在调查中，学院不便多做回复。