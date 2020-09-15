为爱甘当钱骡 女房产经纪监14月

（早报讯）十年前在美国的一场邂逅，让58岁的女房地产经纪在不自觉中成了钱骡，如今换来14个月的监刑。

陈玉英（译音）面对五项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令罪，主控官以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考量。

被告被指在2015年5月25日到2017年4月25日之间，通过自己的两个银行户头收下12万8650元的赃款。

案情揭露，被告曾于2010年底到过美国纽约。她称，当时一名自称迪特尔的男子在纽约的某个公园内主动和她搭讪，说他来自瑞士，是一名工程师，常会出国公干。

虽然法庭文件没有交代细节，但被告之后就视迪特尔为男友。

2013年，被告称男友曾说将到马来西亚工作，之后会到迪拜定居。隔年，已经在马国的男友便向被告借约4万令吉，并答应她一到迪拜就会还给她。

后来，男友曾到新加坡找被告，前后逗留约一周。他当时要了被告的银行户头资料，声称要归还欠她的钱，却在她户头收到7000元后，让她将钱转到一名马国朋友的银行户头。

岂料，2014年11月11日，被告被叫到裕廊警署问话，她才得知，有人报警说被网络女友骗走的7000元，就是转进她的银行户头。

即便发现自己间接协助男友犯罪，被告仍继续与他联系，并按照他的指示将进入她户头的钱转账出去。

主控官指出，被告的行为让两名人在印尼和澳大利亚的受害人被骗12万8650元，至今只找回其中的3万5363元。