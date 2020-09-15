共谋制造假车祸 租车公司老板骗逾12万保险金

（早报讯）汽车出租公司老板与另3人共谋，12年前自编自导制造假车祸，骗取超过12万5000多元的保险金。

被告是46岁的郑文宪，他被控11项欺骗罪状，控方以其中三项提控，余项由法官下判时一并纳入考量。

根据案情，被告当时是两间汽车出租公司的老板，同谋是黄聪伟（50岁）、黄崇凯（49岁）和林杨标（42岁）。

四人在2008年共谋利用假车祸欺骗保险公司。他们会在偏僻地点，精心布置轿车位置，再刻意让车相撞，随后将车送往维修。

为了瞒天过海，他们会雇用不同“演员”提供个人资料，作为假车祸中的司机和乘客。

然后，被告一行人会安排“演员”在身体受伤和财产损坏的名义下，向保险公司索赔。

被告所涉及的三起假车祸中，共提出了15万7086余元的申请，导致保险公司赔偿12万5481余元的保险金。

保险公司索赔审查执行人员在2009年9月15日，发现其中一起发生在淡滨尼的车祸有可疑之处，才报警揭发事件。

被告至今仍未偿还任何赔偿。

4人各司其职。

被告负责的是提供轿车，以及在申报车祸的地点驻守“把风”，确保该区没有任何其他的车祸发生，同时查看有没有车辆经过。

黄聪伟为被告打工，听从他的指示，同时也和林杨标一起负责招聘其他假司机。

林杨标是“特技演员”，负责开车撞其他车，黄崇凯则负责将车送往维修。

四人也亲身参与假车祸，不但提供各自的轿车，还扮演假司机和假乘客的角色，看医生索取医疗报告，然后向保险公司索赔。

被告在案发11年后，去年才被控上庭。

被告代表律师说，案件发生在2008年，被告在2011年已和警方录了口供，2012年到中国做生意，2014年返新更新护照，随后再去中国生活，直到去年回新才被扣留。

律师质疑，为何事隔了10多年后才被控上法庭。他也透露，被告妻子已经离开了他，女儿则和年迈的母亲居住。

控方回应，调查工作需要时间，虽然被告在2011年给了口供，但之后出国，若留在新加坡，可能情况就会不同，并没有过分的延期。

法官最终判被告坐牢31个月。同谋则已经被判刑了。（人名译音）