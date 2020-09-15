菲佣日做15小时"服务"四家庭 雇主被调查

（早报讯）菲籍女佣初次来狮城工作，就被恶雇主连欺三年，除工作准证规定住址，还在另外四个家庭打扫，每天工作时间可长达15个小时，如今终于挣脱魔掌，雇主接受当局调查。

《新明日报》昨日报道，职总家庭佣工中心（Centre For Domestic Employees，简称CDE）早前在面簿揭露本地一起非法雇佣事件，有雇主非法安排女佣到四户不同家里打扫卫生。

CDE昨午回复《新明日报》询问时透露，这名女佣来自菲律宾，来新加坡工作大约三年。

2017年底，初来乍到的她来到雇主家工作，即工作准证上的规定住址，照顾一名年幼孩童和两只家犬。

不过，除这些“本分工作”以外，雇主还要求女佣平均每周三次到另外四个家庭住址打扫，而且每周一次去打扫办公室，她平均每天都要工作长达14至15个小时，休息用餐时间却只有30分钟至1小时。

“她（外籍女佣）知道这是非法的，但她担心失去工作，于是决定沉默。”

尽管做着常人无法忍受的工作，女佣仍忍气吞声，为这名雇主工作了约三年之久，期间也不敢向相关机构求助或举报，直到CDE介入调查，协助她向人力部举报，继而揭露这起案件。

雇主在得知被举报后，原想遣送女佣回国了事，所幸没有得逞，CDE介入将女佣带离雇主家中，并为她物色一名新雇主，据悉女佣很满意第二任雇主，工作愉快。

CDE进一步透露，人力部正在就这起案件进行调查。

家庭佣工中心提醒，女佣疲劳过度或加大工伤风险，雇主吸收医疗费用，得不偿失。

该中心执行董事山水·卡玛尔提醒雇主，要求女佣到工作准证规定地址以外的场所工作是违法的，给女佣额外家政工作会导致她工作过量和压力加大，甚至可导致她疲劳过度。

山水·卡玛尔指出，女佣若过渡工作而感到疲倦，会加大工伤的风险，一旦女佣受伤，雇主就须偿还所有非津贴的医疗费用，对雇主造成一定财务压力。

“我们希望呼吁雇主要注意这点，给予女佣合理的工作量。”

CDE也呼吁，对女佣工作范畴不太确定的雇主及女佣，可联系CDE，抑或是拨打CDE热线求助电话18002255233。