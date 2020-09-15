两幅新农业地段供招标 契约均为20年

（早报讯）新加坡食品局推出两幅农业地段供招标，整体面积近2万2000平方米，未来用来种蔬菜，以及生产其他食物如海鲜或牛奶等。

根据食品局今天（15日）发布的文告，一副地段位于双溪登雅路（Sungei Tengah Road），占地约1万1917平方米，为种蔬菜用；另一幅地段则位于梁宙弯（Neo Tiew Crescent），占地约1万平方米，为一般食用农业用。

一般食用农业用的地段可用来种植农作物、生产海鲜、鹌鹑蛋或田鸡，或是养奶牛或奶羊。以上两幅地段的契约都为20年。

食品局指出，本地为耕作用途拨出的土地少过1％，因此，农场须善用稀缺资源，如土地、水和能源等。农场应借助科技提高生产力，确保可持续发展，并有能力应对气候变化。

自2017年起，当局已推出五轮农业地段招标活动，包括18幅地段用作种菜、三幅养食用鱼、两幅生产鹌鹑蛋、六幅种豆芽、六幅为一般食用农业，以及两幅为一般非食用农业。今天推出的地段是第六轮农业地段招标活动。

食品局说，能以可持续方式达到高产量的提案将有比较大的机会标到新地段。提案的评估标准包括产能、过去纪录、相关经验与资格，以及创新与业务可持续性，如废物管理等。

这一轮的招标活动将在11月10日中午12时截止。