国家公园局：将宠物狗人道毁灭的狗主和兽医没有犯法或违规

（早报讯）宠物犬遭主人人道毁灭引发热议，国家公园局调查发现，狗主和兽医没有犯法或违规。

这起事件发生在今年4月20日，一对狗主将从爱护动物团体“Exclusively Mongrels Limited领养的宠物犬“洛基”（Loki）送去人道毁灭。

爱护动物团体随后在5月6日在面簿贴文公布这起事件，并致函给国家公园局动物与兽医事务组要求当局介入调查。

国家公园局的调查显示，“洛基”在2017年12月被领养后体积逐渐变大，开始展现焦虑症症状。它随后在2018年至2020年间至少十次攻击人类和其他小狗，受害者包括狗主的亲友以及在狗狗公园玩耍的小狗。

狗主自2019年1月起就多次向兽医寻求协助，包括进行药物治疗以及进行培训，但情况都未见改善。兽医也曾在今年3月找到一家能收留宠物犬的马来西亚收容所，但由于马国施行行动管制令，导致计划被迫中止，狗主也同意继续照顾它。

然而今年4月19日宠物犬却将男主人咬至唇部受伤，导致男主人须送去急诊室缝针和打破伤风针，狗主隔天在与兽医讨论后，同意当天决定将其人道毁灭。

国家公园局指出，调查发现狗主不曾虐待过“洛基”，也已尽力尝试解决它行为上的问题，因此没有犯法。

兽医则是曾尝试让宠物犬进行药物治疗和培训，并为它找寻新家，最后基于公共安全为由将其人道毁灭，也未触犯兽医行为准则。

由于人道毁灭属于必要服务，双方也并没有触犯冠病19（临时措施）法令。

国家公园局也表示，当局自2019年底就开展对宠物行业的全面检讨，以提升宠物的健康与福利，结果将在近期内公布。另外，由总理公署兼国家发展部政务部长陈杰豪领导，动物福利机构、兽医和培训师代表组成的工作小组也正在对领养动物的标准和指导方针进行研究。