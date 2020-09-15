【视频】新加坡副总理王瑞杰：让所有人从全球化中受益

在冠病疫情和全球经济衰退、全球化遇阻的环境下，亚洲的前景依然光明。许多人对就业与经济开放的前景感到担忧，但新加坡必须保持开放，建立更多新的合作关系，由此对区域发展作出贡献，并从全球化中受益。

谈到中国与本区域的合作，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今午（15日）在慧眼中国环球论坛上开幕致辞也说，东南亚将在中国的“国际循环”（中国也称“外循环”）的经济发展中，扮演越加重要的角色。随着国际供应链的重组，对有意采取“中国加一”投资策略的企业而言，东南亚将是个极具吸引力的投资地点。东南亚今年也首次成为了中国最大的贸易伙伴。

他也在中文演讲的部分说，世界各国和全球经济体系都必须保持互联互通，但也要做出相应调整，以确保继续从全球化中受益。“这样一来，各国才能取得发展和繁荣。 疫情当前，新加坡正在努力，跟区域国家和世界各国在贸易、数码互联互通以 及人员流动方面加强合作，为亚洲的经济增长做出贡献。此外，新加坡也会继续加深和中国的双边关系。”

为期三天的慧眼中国环球论坛今天正式开跑，受冠病疫情影响，这项2010年启动的论坛，今年改于线上举办。此次的论坛主题为“坚韧的未来：后疫情时期中国与亚细安的转型和契机”，汇集了67名新加坡与亚洲的企业领袖、中国课题专家学者以及官员，共同探讨企业在后冠病时代中的机遇与挑战，以及中国、亚细安与全球化的走向。