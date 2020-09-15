13个新地点曾有冠病病患到访 包括老巴刹和宜家淡滨尼

（早报讯）卫生部今天（9月15日）公布13个曾有冠病病患到访的新增地点，包括老巴刹、宜家（IKEA）淡滨尼分店，以及怡丰城和中峇鲁大厦的嘉华院线戏院。其他地点主要是购物商场内的餐饮场所。

老巴刹（Lau Pa Sat）：9月5日傍晚6时10分至晚上8时35分

宜家淡滨尼分店（IKEA Tampines）：9月1日下午12时10分至2时30分

中峇鲁大厦（Tiong Bahru Plaza）的嘉华院线（Golden Village）戏院第五放映厅：9月4日晚上8时50分至隔天凌晨1时10分

大华银行（UOB）后港地铁站分行：9月4日下午1时至1时35分

裕廊IMM商场：9月4日早上11时40分至下午12时45分

碧山第八站（Junction 8）的Ambush餐馆：9月3日下午1时至2时45分

榜鹅水滨坊（Waterway Point）的Han's餐馆：9月5日下午12时45分至1时55分

NEX购物中心的亚坤（Ya Kun Family Cafe）：9月7日早上10时20分至11时

港湾中心（HarbourFront Centre）的Nailz Gallery：9月8日下午3时20分至4时25分

樟宜机场第一搭客大厦的汉堡王（Burger King）：9月9日下午12时45分至1时45分

后港坊（Hougang Mall）的两家餐馆：Pizza Hut（9月1日晚上7时20分至9时10分）；Saizeriya（9月6日下午12时10分至1时20分）

狮城大厦（Plaza Singapura）的三家餐馆：添好运（9月3日晚上7时至8时30分）；Secret Recipe（9月3日晚上8时40分至9时25分）；Nando's（9月7日下午2时30分至3时20分）

怡丰城（VivoCity）的五家商店：嘉华院线（Golden Village）戏院第四放映厅（9月1日傍晚6时55分至晚上11时15分）；The Coffee Bean and Tea Leaf（9月8日下午12时20分至1时10分）；Jean Yip美发院（9月8日下午1时55分至3时）；DAISO（9月8日下午5时20分至6时）；平价霸级超市（9月8日傍晚6时10分至6时40分）

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同个时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。