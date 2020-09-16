年满18岁国人可各获100元旅游消费券

（早报讯）总值3亿2000万元的旅游消费券将在年底分发，每名18岁及以上的新加坡公民将可获得100元的消费券，用于购买景点门票、导览及支付酒店住宿，刺激内需，助本地旅游业者恢复元气。

这项“重新探索新加坡”消费券（SingapoRediscovers vouchers）计划将在今年12月至明年6月底推行，长达七个月。

新加坡旅游局今天（16日）发文告说，每张消费券面额为10元，国人可通过个人电子政府密码（SingPass）领取，相关领取详情将在11月公布。此外，政府也将为孩童和青年门票提供10元津贴，每个消费券用户可使用政府津贴购买最多六张孩童或青年门票。

疫情未散，各国旅行限制未解除，到访新加坡的旅客已“干涸”。新加坡旅游局、圣淘沙发展局和新加坡企业发展局于7月宣布携手拨出4500万元，与旅游业者合作，推出“重新探索新加坡”计划，鼓励国人在国内游玩。

政府也在上个月宣布拨出3亿2000万元的旅游消费券给国人，作为国内的旅游消费补助。

另外，旅游局也宣布，从本月18日起，旅游景点人数限制将放宽，已获准重开的景点可向旅游局申请把客容量从25%提高到多达50 %。

景点也能向旅游局申请将户外演出的观众席位增至多达250人。业者能把户外演出场地分成最多五个区域，每个区域最多只能容纳50人，区域之间须保持至少三米距离。

至今214家酒店、40个景点和438个导览行程获旅游局批准营业。