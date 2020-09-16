客工疑勒死女佣后延长租房时间 买“红牛”喝再折返现场确认

（早报讯）油漆客工涉嫌勒死女佣后，向酒店前台职员要求订房时间再延长两小时。他把女佣尸体留在客房内，下楼溜达买“红牛”喝，跟着再回到房间查看，确保女佣没有存活。 死者是来自印度尼西亚的女佣诺希答雅缇。（档案照）

孟加拉籍男子萨林（Ahmed Salim，31岁）被控于2018年12月30日傍晚时分，在芽笼金龙酒店三楼第307号房内，谋杀印度尼西亚籍女佣诺希答雅缇（Nurhidayati Wartono Surata，34岁）。案件本周在高庭开审。

庭上揭露，案发傍晚，被告与女佣来到金龙酒店，被告支付40元，订了三小时的客房使用时间。被告与女佣两次做爱后，女佣仍不肯答应离开新欢，被告接着涉嫌用毛巾与长绳将她勒死。

眼见女佣已断气，被告没有马上离开，而是为裸体的女佣穿上衣服和盖上棉被。晚上8时15分左右，被告下楼到酒店前台，向前台职员要求为客房延长两小时。

控方昨午传召前台职员李平元供证，他说被告当时看上去正常，没有什么异样的表情，但他记得被告为了30元的“加时费”，和他讨价还价，为此他对被告留下印象。

根据控方的立场，被告为客房加时后，到附近杂货店买了一罐“红牛”饮料喝。过了一会儿，他回到酒店客房，看到女佣的身体没有移动过。在确认女佣确实断气后，他取走女佣的财物包括手机与30元现金，然后离开酒店。（人名译音）