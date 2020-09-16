色狼地铁站偷拍裙底被逮 女友女儿才惊悉曾被非礼

（早报讯）相差18岁的姐弟恋，28岁马国男子竟趁女友熟睡时变身“色狼”，不仅三度偷拍女友内裤，还将狼爪伸到视他为“哥哥”的女友女儿身上，四度趁对方熟睡时偷拍和非礼她，懵然不知的母女直到男子因偷拍他人裙底被捕，才惊知自己是受害者。

马来西亚籍被告面对15项控状，包括非礼和抵触侮辱女性尊严控状。控方以七项提控，余项交给法官下判时一并考虑，他昨天（9月15日）认罪后，被判坐牢13个月又14周和三下鞭刑。

为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告与46岁女友在宏茂桥一带租房，女友的女儿案发时仅14岁，她每逢周末和学校假期都会与母亲和被告同住。被告与她关系好，她还称呼被告为“哥哥”。

2018年3月23日凌晨1时许，被告趁女友熟睡时，竟起色心用手机偷拍她的内裤。调查显示，他同年3月至10月三次偷拍女友。

他随后转移目标，在同年8月至12月四度偷拍和非礼女友的女儿。其中，同年12月15日他趁女友不在家，竟闯入房间，偷拍正在睡觉的女友女儿。

约两周后，食髓知味的他又再度溜进女友女儿的睡房，此次他不仅偷拍她内裤，还非礼她胸部和私处，甚至拍下整个非礼过程。

母女俩一直对被告的行为浑然不知，直到被告因在地铁站偷拍他人裙底被逮，手机被搜出15段视频后，她们才惊知自己是受害者。

控方表示，被告预谋犯案，趁女友和她女儿睡觉时干案，且背弃两人的信任，吁请法官严惩。