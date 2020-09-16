充电线打女儿 母被判拘留10天

（早报讯）因女儿吵着要为手机充电，母亲用充电器电线打她，昨（9月15日）被判10天短期拘留令。

被告是39岁的中国籍妇女，她抵触4项罪行，控方以其中1项刑事法典323的蓄意伤人罪提控，余项在法官下判时一并纳入考量。

案发时，被告是名按摩师，受害者是她的亲身女儿，事发时只有8岁。

根据案情，从2017年5月31日到2018年7月27日，女儿平时不是让被告照顾，而是在监护令（Care and Protection Order）下，安排居住在别处，但周末允许和被告回家。

事件发生在2018年8月10日中午12时左右，被告在工作时，女儿也在按摩店内。

她当时玩手机玩到没电后，就叫被告帮她充电。由于被告正在工作，她便叫女儿等等，或是回家才充电，岂料女儿却大喊大叫。被告于是捏了她的臀部，使用充电线打女儿，直到女儿手臂和背部出现红色痕迹。

回家后，被告继续谩骂女儿，甚至用手敲了她的头。

同晚，儿童福利官来探访时，发现她身上出现看似像藤鞭的痕迹。随后，女儿说感到疼痛，将事情告知了福利官，人员随后带她到医院，并且报警。

医疗报告揭露，受害者的手臂、额头、臀部和背部有淤青、擦伤和红斑。

被告昨天出庭认罪，控方恳请法官判被告两周短期拘留令，被告代表律师则求情表示，7天短期拘留令已经足够。

法官最终判被告10天的短期拘留令。