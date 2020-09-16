李总理致函贺菅义伟出任日本首相

（早报讯）李显龙总理向日本新任首相菅义伟发贺函，肯定新日两国之间极佳的双边关系，并期待进一步深化合作。他也致函卸任首相安倍晋三，祝福他早日康复。

日本执政党自民党新任总裁菅义伟（71岁），星期三（9月16日）在众议院被推选为日本第99任首相，接替因健康问题而请辞的安倍（65岁）。

李总理在给菅义伟的贺函中说，新日两国在冠病疫情中密切合作，保持供应链的连通、恢复旅游和支持两国经济的复苏，展现了双边关系的韧性。

明年适逢新日建交55周年，两国还有许多可携手合作的事项，如应对人口老龄化等共同挑战，以及推进第三国的基础设施，与日本的"高质量基础设施合作伙伴关系"计划衔接。

李总理强调，日本是亚细安的重要合作伙伴。“我了解你的首要任务之一，是让政府数码化。亚细安智慧城市网络可成为我们在该领域合作的平台之一。”

在冠病后世界，新加坡和日本应继续支持基于规则的国际秩序。李总理说，继达成《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）后，两国争取在今年11月签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

与此同时，新日两国也有潜力在数码经济等新领域加深合作。李总理邀请菅义伟在不久后拜访我国，并期待与他密切合作，增进两国关系。

李总理今天也致函安倍，对他的卸任表示惋惜。他指出，新日关系在安倍任内稳步加强。

两国不仅完成对《日本—新加坡经济伙伴关系协定》的检讨，扩大了彼此间经济联系，在文化交流方面，位于我国的日本创意中心（Japan Creative Centre）也继续蓬勃发展。

在安倍的领导下，日本也为亚细安互联互通总体规划、亚细安智慧城市网络，以及亚细安印太展望等倡议做出显著贡献。

李总理感谢安倍在美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》后，发挥了果断的领导力，让《跨太平洋伙伴全面进展协定》圆满达成。

“你对新加坡和我个人而言，都是好朋友……我很高兴与你合作深化了两国关系。你加强了我们之间牢固的关系，我期待与你的继任者在此基础上继续前进。”