陈振声：美国可在数码时代继续领导全世界

（早报讯）下一个驱动全球增长的动能将来自数码贸易，以及由数码服务支撑的传统贸易。贸工部长陈振声认为，美国拥有历史契机，它在建构全球数码基础建设、治理框架以及制定规则方面，可发挥领导的作用。

陈振声本地时间今天晚上参加彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics，简称PIIE）的一场线上活动时指出，美国若要做到这一点，必须拥有志同道合的伙伴。

他说：“如果美国做得好，这将继续巩固美国在全球的领导地位。美国已经具有领先优势，如果它无法在建构一个更一体化、互相连接、安全以及具有包容性的数码世界方面，成为榜样，那将是很可惜的。”

PIIE是位于美国华盛顿的智库。它主办的这场活动是每两周一次的线上系列活动，聚焦于冠病疫情时代之贸易的未来，包括探讨如何通过全球贸易合作，促进经济复苏。

陈振声指出，冠病疫情不仅突显了数码连接的重要，更加速数码经济崛起。“今天全世界正处在一个十字路口：一个是造成分裂和孤立的数码保护主义，一个是更强调连接与包容的数码整合。”

他认为，各国的决定应该是以经济和技术为考量，不是政治。

美国正拥有前所未有的机会带领全世界朝着那个方向前进。他说：“在上个世纪，贸易决定了美国的全球主导地位，数码连接将决定美国在这一个世纪的领导地位。”

有研究估计，数码经济在过去15年的增长速度是全球经济的2.5倍，并且可能从今天的15.5％增长到2025年的24.3％。陈振声认为，当社会开始采用5G、机器人、人工智能和其他新兴科技，将大幅推进这一个发展趋势。