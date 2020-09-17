外出买菜被撞入院阿嬷挣扎13天逝世

（早报讯）早前因外出买菜被电单车撞倒，阿嬷顽强挣扎13天逝世。

车祸于9月3日（星期四）清晨6时25分发生，地点是兀兰1道与14通道的508座组屋前。死者是王玉兰（67岁），她事后被送往邱德拔医院，昨天凌晨一时与世长辞。

死者的独生女王佩佩。（潘丰源摄）

死者的独生女王佩佩（43岁，房地产经纪人）今早在灵堂受访时表示，医生原本说母亲撑不过一周，但至今已13天，母亲已经很坚强。

“母亲4天前从加护病房转入普通病房，医生希望她自己呼吸，不要靠仪器，但也指她存活率少过10％。”

她透露，最初探望时，母亲都没什么反应，但前几天对她说话时，她会落泪，血压也有上升。

“我的两个孩子分别在7日和13日过生日，也去了医院探访。”王佩佩说，昨天接到医生的电话，可惜赶到医院时，母亲已经离世，见不上最后一面。

王佩佩说，当年自己结婚时，母亲订制了一套礼服，之后就没什么场合穿了，因此想让她穿着这套衣服入殓。

“我看了母亲的遗物，发现她收藏了很多旧东西，过后可能会将一些物品放在棺木中。”

她也透露，母亲与父亲非常恩爱，她生前忌讳谈死亡，却曾说过，若有来世，依然想和父亲在一起。

事发后，父亲天天到医院探望，夜里也难以入眠，一天只睡两三小时。“父亲至今依然无法释怀。”

肇祸司机自从电联家属一次后，至今都没有再现身。

王佩佩说，当时帮助母亲的公众至今没联络警方，希望他能挺身而出，提供更多资料。

她表示，追究责任的事会交由警方及律师协助处理。