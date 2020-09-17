新航拟推出“空中漫游” 环保分子：无目的地航班白白制造碳排放

（早报讯）新航计划推出漫无目的地“游飞机河”服务，有环保分子认为这是在白白制造碳排放。

据《海峡时报》报道，环保组织认为此类航班没有任何目的地，因此难以解释。不过，他们也表示理解，新加坡航空公司在疫情的笼罩下正面临艰难的时期，最近也进行了裁员。

为了帮助新航探索其他增加收入的选择，一些绿色团体正在向公众收集想法与建议，截止上个星期六（9月12日）已经接获超过1000个答复。

参与这项计划的四名发起人之一是来自本地非政府组织“人民抗烟霾行动”（People’s Movement to Stop Haze，简称“PM.Haze”）的刘靖劼（30岁）。

刘靖劼说：“我们很高兴在短短几天内收到这么多有趣和创新的建议，这反映出公众对环境以及我们国家的航空公司的大力支持。”

她表示，她与团队会将公众的想法整理后，发送给新航首席执行官。因为这些想法是征集大众意见，刘靖劼希望新航能够考虑。

公众目前还可上网提供建议，截止日期是这个星期天（20日）。

《联合晚报》早前报道，有业内人士透露，新航计划在下个月推出“空中漫游”（flights to nowhere）航班，始发地和目的地均为樟宜机场。但是，新航答复《联合晚报》询问时并未证实或否认消息，仅表示它正在考虑多个计划以继续吸引顾客和公众。

新加坡国立大学环境法令研究员Eric Bea指出，将客机转换为货机属于有生产力的排放，但“空中漫游”与此相反。

“这些飞机一般上在运送人员和货物时起着至关重要的社会经济作用。这些漫无目的飞行服务所产生的排放量虽然很小，但不能达到运输的主要目的。”