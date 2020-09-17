新加坡蝉联全球最智能城市

（早报讯）新加坡蝉联全球最智能城市榜首，也是全球唯一列为AAA等级的智能城市。

瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）和新加坡科技设计大学今天公布第二届“智能城市指数”调查（Smart City Index），新加坡蝉联智能城市冠军，第二名及第三名则分别为芬兰的赫尔辛基和瑞士的苏黎世。

调查将“智能城市”定义为能在政策和日常生活中有效采用科技，为居民带来诸多利益，同时减少城市化带来的弊端。调查针对健康与安全、流动性、活动、机会和治理五大方面，向全球109个城市的人口收集对所在城市的基础建设和科技应用的看法。

根据调查结果，新加坡人最重视的五大课题分别为：确保住家负担得起、有意义的工作、失业率、卫生服务和公共交通。另外，新加坡也在多项指标中名列前茅，只有在日常消费中无现金支付的比例，以及对环保回收服务的满意度低于国际平均值。

今年的调查正好碰上冠病疫情，李光耀创新型城市中心主席陈庆珠说：“排名靠前的智能城市能在应对疫情带来的意想不到的挑战时取得更好的结果。”

IMD世界竞争力中心首席经济学家卡波利斯（Christos Cabolis）受访时解释：“智能城市能更好应用科技提升服务的效率和有效性，使城市变得更坚韧。”

他以新加坡为例，超过77%的受访者表示政府的抗疫政策清晰并易于访问，这有助于新加坡能更及时和更具弹性地面对疫情的挑战。

除了新加坡，名列第八的台北是另一座挤进前10大的亚洲城市。首尔、东京、和北京则分别列第47、79和82名。东南亚方面，吉隆坡列第54名，曼谷和胡志明市则分别列第71和83名。