再有三家餐馆违反安全措施被令停业

（早报讯）上周末被查出没有遵守安全管理措施的23家餐饮店中，有三家因行为恶劣被令暂停营业，另有15家被罚款至少千元。与此同时，政府继续加强对夜间场所的巡逻力度，光是昨晚（9月16日）巡查的57家餐饮店中，再有七家被发现违例。

永续发展与环境部今晚（9月17日）发文告表示，被检查的餐饮场所位于已知热点区域，如榜鹅和丹戎巴葛。违例行为包括让超过五人聚集同一餐桌、不同组顾客随意坐在不到一米的距离相互交谈、晚上10时30分后仍售卖酒类饮料或让顾客继续饮酒等。

当局正对违例店家进行调查并将采取必要执法行动，包括下令行为恶劣的违例者暂停营业。

至于三家被令暂停营业的餐馆，包括位于乌节商业中心（Orchard Plaza）一楼的江湖虾客（Jiang Hu Xia Ke），在上周六晚上11时后，企图借铁制茶壶瞒天过海，供应酒给13名顾客。

调查显示，茶壶内装的是啤酒，而餐馆将所售卖的啤酒藏在冰箱底部。餐馆在本周二被新加坡旅游局勒令，从昨天起停业10天至9月25日。

稽查人员于同一晚约9时在裕廊东Venture Drive的96 Food Fusion & Bar，查出有八人同坐在一张长桌上并相互交谈。

位于摩士街的餐馆美蛙鱼头（Frog Meat Fish Head）则是在上周日晚上10时左右，被稽查人员发现商家接受10人预定，让他们分两桌在同一间私人包厢就餐。职员起初还谎称两桌人互不相识，食客过后才承认他们是同事。

两家餐饮场所皆在本月16日被令从昨天起停业10天至9月26日。

上周末被查出罔顾安全规定的餐馆中，另有10家被罚1000元，五家因再犯被重罚2000元。其余五家仍在调查中。

根据冠病19（临时措施）法令2020，违反条例的初犯者可被罚款高达1万元，或坐牢长达六个月，或两者兼施。再犯者面临最高2万元罚款，或坐牢12个月，或两者兼施。