怀疑戴绿帽持刀捅死妻 醋夫患妄想症判误杀监10年

（早报讯）受妄想症影响的醋夫怀疑妻子给他戴绿帽，持刀冲入浴室捅死枕边人，今早（18日）在误杀罪名下被判监10年。高庭法官指出，案发时妻子没有激怒被告，被告杀人后也没有及时为淌血的妻子求救，但法官接受被告并非预谋杀人。

《联合晚报》早前报道，被告克里希南（53岁）怀疑自己戴了绿帽，跟踪与查看妻子莱蒂娜手机和内裤，甚至在家偷装录音器找出轨证据。在受妄想症的影响下，他无法按耐醋意与怒火，持刀狠捅枕边人胸口，妻子惨死在血泊中。

这起命案发生于2017年10月26日晚上9点多，在位于巴西立惹兰罗央勿刹的乐洋花园公寓某单位内。妻子死时44岁，与被告结婚长达28年，育有一对成年子女。被告是一名自雇人士，靠开巴士接载工厂工人与旅客为生，妻子则是一名营运人员。

被告原本被控谋杀，但因被诊断在受嫉妒型妄想症影响的情况下犯案，为此罪责减轻，改为面对误杀罪。他今年7月在高庭认罪，今早接受判刑。

根据案情，被告多年来占有欲很强，经常监控妻子的行踪。2016年底，被告觉得妻子对他越来越冷淡，也不愿与他做爱。怀疑妻子出轨的被告频频查看她的手机、内裤，并且在家中偷装录音器。

案发晚上，被告在家猛喝烈酒时，听到妻子在录音中提及一名男性和开怀大笑，认定妻子是在嘲笑他，而男子就是奸夫，他为此越想越生气。不久后，妻子回到家在浴室洗澡。已喝醉的被告持刀冲入浴室狠捅妻子，妻子身上挨了30刀，包括五刀捅在胸口上。

高庭法官符晓平今早下判时指出，被告案发时喝醉，并且是在妻子没有激怒他的情况下犯案，这些都是加重刑罚的考量因素。眼看妻子挨刀后躺在血泊中，被告也没有及时寻求急救。但法官同意，被告并非预谋杀人，最终决定判被告坐牢10年。