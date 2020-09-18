超过九成公众对公共空间的清洁度感到满意

（早报讯）冠病疫情暴发后全岛都加强了清洁工作，最新调查显示，有93%的受访者对公共空间的清洁度感到满意，比上一个调查高出9个百分点。其中公众对交通设施的清洁满意度最高。

第三次展开的“公共环境清洁满意度调查”是由新加坡管理大学社会学教授郑宝莲和新加坡国立大学政策研究所高级研究员马修博士负责领导，并获得环境及水源部（永续发展与环境部前身）的资助。

最新一轮调查于去年12月至今年4月间进行，但碍于病毒阻断措施，今年的受访者只有1716名，稍低于往年的约2000名。受访者都是21岁及以上的本地公民及永久居民。

根据调查结果，93％的受访者对公共空间的清洁度感到满意，其中满意度最高的依旧是交通设施——约98.4%的受访者对马路、巴士站、巴士转换站、地铁和轻轨站的清洁度感到很满意。

其次是休闲设施（97.1％）、共用走道（92.8％）、住宅区（89.5％）、食肆（88.5％）和举办活动后的公共空间清洁满意度（87.9％）。

值得一提的是，餐饮设施中，清洁满意度往往垫底的小贩中心和咖啡店有显著进步。小贩中心的清洁满意度达87%，比上一次调查高出25个百分点，咖啡店则取得21个百分点的进步，达86％。尽管整体满意度提高，但有约23%受访者认为，小贩中心和咖啡店的清洁工作还做得不够。

另外，有36%的人表示不清楚用餐后是否应该归还托盘，也有同个比率的人觉得这是清洁工的工作。

值得关注的包括，约99％的受访者认为，居民应被鼓励一同维持住宅区内的清洁。96％也认为居民应该与清洁员工合作，保持区内整洁。不过，不到一半（46％）的受访者有意参加这类志愿组织。