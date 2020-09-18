涉木瓜藏毒 八人被捕

（早报讯）中央肃毒局展开执法行动，起获总值约12万4000元的约375克冰毒、约37克海洛因、约135克克他命以及一颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸。年龄介于18岁至50岁的五名新加坡籍男子和三名马来西亚籍男子，因涉嫌贩毒被捕。

肃毒局今天（9月18日）下午发文告透露，该局昨天展开傍晚执法行动，在里峇峇利路（River Valley Road）一带截查一辆汽车时，逮捕29岁和48岁的两名新加坡籍男子，并在车上搜到了一个藏有三包含冰毒约333克、两包含克他命约121克的木瓜。执法人员还在车上起获了约42克冰毒、约37克海洛因、约14克克他命以及一颗埃利敏5号药丸。

执法人员随后又来到巴西班让果菜批发中心一带，逮捕了18岁、22岁及27岁的三名马来西亚籍男子。这些藏毒的木瓜相信就是在该处被装进果篮。

昨晚肃毒局执法人员也在蔡厝港4道一带，逮捕34岁和50岁的两名新加坡籍男子。另一队执法人员则在武吉宝美道（Bukit Purmei Avenue）逮捕另一名44岁的新加坡籍男子。这三名新加坡籍男子相信与之前在里峇峇利路一带被捕的那两名新加坡籍男子的毒品有关。

调查仍在进行。肃毒局此次起获的375克冰毒，足以满足215名吸毒者一周的毒瘾。