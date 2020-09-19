淡滨尼试行多款智能配备 机器人侦测鼠踪电梯按钮自动消毒

（早报讯）可有效清洁角落或复杂地形的吸尘器、可侦测鼠踪并施放灭鼠剂的机器人，以及可自动为电梯按钮定时消毒的智能配备……计划成为本地模范智慧市镇的淡滨尼，正试行多款用于清洁和维护公共设施的机器人，既可提高区内的公共卫生水平，也能提升清洁工人的工作效率。

淡滨尼市镇理事会与新加坡科技设计大学（SUTD）展开合作，在淡滨尼11街圆巴刹与小贩中心以及邻近组屋区，试行五款功能不同的机器人和智能配备。其中两款用于清洗地面、两款可协助防治害虫和鼠患等卫生问题，一款则专门为电梯按钮进行消毒。

负责研发机器人的新科大指出，这些机器人旨在减轻工人负担，减少不断重复进行繁琐的任务，以便腾出时间执行更高价值的工作。

淡滨尼集选区的其中四名议员今早（19日）都出席介绍活动，他们包括社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、卫生部高级政务部长许宝琨、交通部高级政务次长马炎庆，以及身兼淡滨尼市镇会主席的锺丽慧。

淡滨尼市镇会和新科大是在一个月前开始试行这五款机器人，试行期将长达三到六个月。领导研发计划的新科大助理教授莫罕（Mohan Rajesh Elara）博士今早受访时指出，团队将根据实地测试和操作，调整机器人程式，以提升效率。例如，由于淡滨尼圆巴刹常有八哥、鸽子等出没，研发团队计划为原本用于侦测鼠患的机器人Falcon，增设驱赶飞禽的音响系统。

新科大目前也同国家环境局合作，在其他小贩中心和地点测试机器人。除了上述五款机器人，过去两三年在全国机器人计划下，获得数十万元经费资助的新科大，也研发出另外五款具备其他功能的机器人。