牙科生对女友动粗案判刑引关注 唐振辉：内政部与律政部将检讨

（早报讯）牙科生对前女友动粗案判刑引发关注，唐振辉表示内政部与律政部已展开三大检讨工作，包括探讨伤人与性相关罪案是否该让已成年被告接受改造性刑罚。

国大牙科学院三年级学生殷子勤（23岁，译音）去年5月因不满女友提出分手而对她动粗，用双手掐住她脖子，还用拇指紧压她的左眼，导致她左眼流血并昏迷。男生一度返回屋里，向女生父母下跪道歉。女生继父过后拳打和掌掴被告数次，并用烟蒂灼伤被告的脸。

牙科生过后被判12天短期拘留。短期拘留结束后的五个月内，他也得继续遵守日间报到的指令，而该判决引起公众议论，普遍认为刑罚太轻。

全国青年理事会过后向500名青年展开民意调查，约九成人士认为刑罚太轻，76%的女性受访者认为男生的罪行是严重的，青年普遍对判决不满。理事会今天就和内政部及律政部合作展开线上论坛，请他们发表意见。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉表示，政府已经就三大方面展开检讨工作。第一就是探讨伤人与性相关罪案是否该让已成年被告获改造性刑罚。

第二则是决定判刑时应考虑哪些条因素，包括被告的学历背景是否相关。最后就是不同类型案件之间的刑罚经比较下是否仍合乎常理。

唐振辉表示，政府部门已展开工作，当检讨完成后将会在国会发表部长声明。

针对今早的论坛，唐振辉表示这只是个开端，未来还会有更多的平台让公众和青年发表意见，而政府也会聆听这些看法。

唐振辉说道，一直以来政府都已透过许多法案修改进一步强化司法正义，而这个工作不会停止，会继续探讨加强。论及判刑部分，他也指出整个过程也是一门艺术，需要从很多方面来衡量。

今早出席论坛的还包括贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲和陈圣辉，以及卫生部政务次长拉哈尤·玛赞。