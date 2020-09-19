群组涉散播色情视频案 20岁被告认罪

（早报讯）社交群组“SG Nasi Lemak”被踢爆散播猥亵色情视频和照片，4人被控，20岁成员成为首名认罪的被告。

拥有4万名成员的Telegram社交群组“SG Nasi Lemak”，之前被踢爆在群体里专门散播与分享本地女子的色情视频和猥亵照片，相信被揭发时已成立至少一年。

成员李汉世（20岁）和一名17岁青年以及管理员张旻轩（26岁）和梁天伟（37岁）被警方逮捕后，分别以散播猥亵资料被控上庭。

被告李汉世被控散播猥亵资料、拥有556张不雅照和462视频等三项控状，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，警方去年3月19日接获有人在社交群组散播猥亵资料的报案，10月14日早上11时左右，警方突击被告住家，起获数个电子产品，对方也承认是色情群组的成员之一。

警方起获的电子产品包括三台手机、一台平板手机和一台电脑，被告承认这些产品属于他，也是他一直在使用。

随后，警方从其中一架手机提取了1131张图片和790段视频，并将电脑送往资讯通信媒体发展局（IMDA）审核，当局则从电脑获取462段包括自慰、性交、口交、射精等不雅视频。

调查期间，被告承认下载了上述图片和视频，作为自身的消遣，并在其他成员的要求下，把它们上传自群组。

他昨早认罪，为待缓刑监视报告，案展至下个月16日。（人名译音）