政府和民间组织举行女性发展系列对话 将制定白皮书

（早报讯）从今年10月开始，政府将和民间与私人领域的伙伴，以及妇女和青年组织合作，联办系列“女性发展对话”，全面检讨与女性相关的课题。

对话会中所收集到的反馈与建议，将结集成白皮书，在明年上半年提呈给国会，为进一步争取性别平等制定明确方向。

内政部长兼律政部长尚穆根今早（9月20日）为第一场“女性发展对话”致辞时说，女性在多个方面虽然都取得进步，但部分文化、社会及结构的障碍仍存在。

他说：“当我们讨论性别平等时，我们不应只关注特定领域的指标和表现，性别平等的概念必须深刻烙印在每一名国人的共同意识当中。”

对话将以性别平等为根本的社会价值观出发，探讨如何实现社会思维的转变，以及女性在特定环境里面对的结构性问题。

这包括她们在家中可能面对的家庭或配偶暴力，以及在学校与职场所面度的性骚扰或暴力。另外，性别歧视和促进机会平等也将是讨论重点。

另外，针对一系列大学偷拍事件和今年初牙科生向前女友施暴案件，尚穆根表示，面对这些案件时须从更根本的角度去思考，改变社会思维。

政府已经在过去5年来通过立法或加强现有法律，包括对刑事法典和防止骚扰法令进行更新，简化举报程序，以保障女性的安全权益。

而当人们对两性平等的看法有根本上的转变后，这类罪行将被视为触犯根本的社会价值观，被告年纪轻或是大学生将不再是强力的求情因素。