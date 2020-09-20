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政府和民间组织举行女性发展系列对话 将制定白皮书

文 / 王康威

发布 / 2020年9月20日 12:00 PM

尚穆根宣布政府将同民间组织合作举行女性发展系列对话和制定白皮书， 为进一步争取性别平等制定明确方向。 （档案照片）

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（早报讯）从今年10月开始，政府将和民间与私人领域的伙伴，以及妇女和青年组织合作，联办系列“女性发展对话”，全面检讨与女性相关的课题。

对话会中所收集到的反馈与建议，将结集成白皮书，在明年上半年提呈给国会，为进一步争取性别平等制定明确方向。

内政部长兼律政部长尚穆根今早（9月20日）为第一场“女性发展对话”致辞时说，女性在多个方面虽然都取得进步，但部分文化、社会及结构的障碍仍存在。

他说：“当我们讨论性别平等时，我们不应只关注特定领域的指标和表现，性别平等的概念必须深刻烙印在每一名国人的共同意识当中。”

对话将以性别平等为根本的社会价值观出发，探讨如何实现社会思维的转变，以及女性在特定环境里面对的结构性问题。

这包括她们在家中可能面对的家庭或配偶暴力，以及在学校与职场所面度的性骚扰或暴力。另外，性别歧视和促进机会平等也将是讨论重点。

另外，针对一系列大学偷拍事件和今年初牙科生向前女友施暴案件，尚穆根表示，面对这些案件时须从更根本的角度去思考，改变社会思维。

政府已经在过去5年来通过立法或加强现有法律，包括对刑事法典和防止骚扰法令进行更新，简化举报程序，以保障女性的安全权益。

而当人们对两性平等的看法有根本上的转变后，这类罪行将被视为触犯根本的社会价值观，被告年纪轻或是大学生将不再是强力的求情因素。

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