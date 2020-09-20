42岁辅警疑停车场自轰亡

（早报讯）42岁辅警下班后不见人，配枪也没归还，警方紧急出动四处寻人，五小时后发现他头部中枪，倒毙在东海岸公园停车场外的大树下。

男辅警的遗体是于昨天（19日）清晨6时16分，在东海岸公园C2停车场被警方寻获，救护人员当场宣告他不治。

警方回复《联合晚报》询问时证实此事，并指昨天凌晨1时33分接获策安辅助警察部队（Certis CISCO）通报，得知一名42岁男辅警下班后没归还手枪。

警方出动寻人，近五小时后在东海岸公园的C2停车场找到男辅警，但他当时已经头部中枪，配枪就在身旁。救护人员不久后赶到，并于7时48分证实辅警已经身亡。

辅警卧尸地点附近有一排餐馆和小吃店，店员告诉《联合晚报》，昨早大约7时看到警方围绕着停车场外的草坪，像在查案。

不愿具名的男店员说：“我看到草坪有一个蓝色帐篷，周围人行道已经拉起封锁线，六七名警员在场调查，不让我们靠近。”

面向停车场外马路的草坪种了五六棵大树，蓝色帐篷就在其中一棵大树下，一般相信男辅警是在大树下自轰。

策安辅助警察部队指挥官池镇华在回复记者询问时说：“我们得知其中一名辅警过世，对此深感悲痛。我们已联系上他的家属，并会在这艰难时期给予扶持和帮助。”

也是副助理警察总监的池镇华表示，公司正在协助警方的调查工作。