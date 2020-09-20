有餐馆不守安全距离措施 没阻顾客“过台”服务生还与客喝酒

（早报讯）尽管当局加强执法检查各餐饮场所，不少餐馆依旧不遵守安全距离措施，有餐厅不仅没有制止顾客“过台”交流，连服务生也加入顾客群一起喝酒。

《海峡时报星期刊》报道，政府加强执法，上周末到武吉士、乌节路与丹戎巴葛一带热门餐饮场所加紧巡逻。

受访业者指出，安全距离大使几乎每天都来查看。

尽管部分受访业者称会拒绝五人以上的订位，或者让顾客分坐在距离较远的桌子，阻止他们跨桌交流。

但据该报记者星期五（18日）晚在近30个餐饮场所观察，一些业者仍将一组五人以上的顾客，分坐在邻近的两张桌子，也不阻止顾客“过台”交流。

其中一家中式串烧店就将九名顾客安置在户外的两张桌子，用餐期间两桌顾客也不断交谈。餐厅不仅没有制止，连服务生也加入顾客群一起喝酒。

位于直落亚逸街的酒吧Bottoms Up本月因违反安全管理措施接获罚单，餐厅顾客当时围绕在户外桌子旁喝酒。

店主卡皮兰透露，自从接获罚单后，酒吧已经移除了多张桌子。

他指出，不少大组顾客想在酒吧举办庆祝活动，但他担心顾客之间有可能会互动交流，因此拒绝了他们。

另一家位于巴厘巷的酒吧Blu Jaz Cafe经理克里斯托弗指出，顾客最迟能在晚上9时30分点酒精饮料，并且必须在晚上10时15分之前喝完，以便员工可在10时30分前清理。

“有些时候一些失控的顾客喝醉后会起哄，如果我们不供应饮料，他们也会变得不合作，但我们一般都能控制住情况。大部分顾客也非常配合并且遵守条例，对此我们非常感谢。”